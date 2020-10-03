【改朝換代】新能源企業NextEra市值破萬億　超越埃克森美孚

外媒報道，以美國佛羅里達州為基地的全球最大太陽能及風力發電公司NextEra Energy，周五(2日)市值一度達1,386億美元(約1.08萬億港元)，超越美國最大石油公司埃克森美孚，反映投資者近年對能源業的評價出現重大轉變，以及石油需求在疫情下前景不明朗。

據S&P Global Market Intelligence資料顯示，NextEra市值過去兩年進帳超過2/3，反觀，曾是全球最大市值企業的埃克森美孚，股價今年蒸發逾半，市值由2007年高峰逾5,000億美元，回落至1,379億美元，兩者走勢迴異亦顯示投資者在低息環境下，尋求較穩定回報的投資。

NextEra約70%收入來自佛州的發電收入，回報受到監管批准，餘下收入來自具市場競爭性的批發能源業務，公司並是最大風力及太陽能發電商。另邊廂，埃克森美孚受油價大冧拖累，上半年虧損17億美元，早前更被踢出道指成分股。

埃克森美孚的歷史追溯至著名洛克菲勒家族創立的標準石油公司(Standard Oil)，現時全球員工7.4萬人，而目前NextEra員工數目僅1.5萬人，業務只集中在美國及加拿大。NextEra上半年賺17億美元，公司上月調高盈利指引，並宣布股份1拆4。

Glenrock Associates分析員Paul Patterson表示，投資者追捧NextEra主要是公司涉足再生能源業務，認為該公司是捕捉能源業轉型至新能源的好機會。瑞信分析員亦提到，聯邦政府的風力和太陽能項目的稅務優惠推高了NextEra盈利，抵銷其他電力業務的稅務負擔。

據悉，NextEra曾尋求與美國另一電力公司Duke Energy合併，後者市值660億美元，雖然收購建議遭對方拒絕，但同意進一步磋商。

NextEra行政總裁Jim Robo最近向分析員表示，當前再生能源需求龐大，該公司估計到2025年，太陽能發力成本將降至天然氣發電的水平，而公司正試驗以太陽能電力生產氫氣，並用以取代柴油。

Robo又揚言不擔心大型油企搶攻再生能源業，提到一些歐洲大型石油公司現時的再生能源投資，是他所最見最差的項目，因為傳統石油公司沒有在經營思維上作出重大改變。

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