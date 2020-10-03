本田搶攻電動車　退出F1賽事

日本第3大車廠本田汽車宣布，2021年度賽季結束後將退出一級方程式(Formula One)比賽，本田社長八鄉隆弘在記者會上更排除未來重返F1賽場的可能，稱會把資源投放在電動車及電池技術上，亦沒有計劃參與Formula E電動車賽事。

疫情嚴重打擊全球汽車銷售，本田已連續兩季錄得虧損，但八鄉強調，退出F1並非純粹疫情打擊短期收入，而是集中工程師發展長遠未來，承認退出F1可節省一些研發成本。八鄉4年前訂下目標，在2030年前，電動車等新能源汽車佔整體本田銷售約2/3。

除退出F1外，本田最近與美國通用汽車(GM)進一步結盟，以節省開發自動駕駛及其他新技術的成本。

本田在2008年金融海嘯後一度退出F1賽事，於2015年重返賽場，成為麥拿倫車隊的供應商，現時向Red Bull Racing及Scuderia AlphaTauri車隊提供引擎。今次本田退出後，F1車隊只有3個引擎供應商，分別是法拉利、平治及雷諾。

SBI Securities股票研究主管Koji Endo指出，從環保、社會及管治角度，以及可持續發展目標，現時參與F1的成效有限，若這些壓力是本田退出的背後原因，相信未來重返賽場的機會不大。

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