【全球經貿戰】華府調查越南操控匯率　製造業恐受挫

美國貿易辦公室周五(2日)表示正就越南可能操控匯率展開俗稱「301條款」調查，結果可能導致進口美國的越南貨品面臨懲罰性關稅，亦意味華府在美國大選前開闢新的貿易戰線。

為逃避華府向中國進口貨品徵收關稅，近年不少廠商均把生產線，自中國遷移至越南，當地的優勢包括生產成本較低，勞動力亦十分充足，倘被徵收關稅，將對當地製造業造成重大打擊。

特朗普政府今年較早前已「搬龍門」，一旦認為貿易夥伴的匯率過低，便可啟動徵收關稅。今年8月，美國財政部及商務部調查輪軩進口時，已認定越南操縱匯率，考慮向其徵收關稅。

美國貿易代表萊蒂澤表示，「不公平的匯率行為」會人為地推低貨幣匯價，損害與越南產品競爭的美國工人及企業，當局會認真研究調查結果及諮詢財政部，並作出適當行動。

華府之前只集中指控中國操縱匯率，透過壓低匯率令中國貨品在價格上，對外國買家更具吸引力。

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