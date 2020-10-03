美國企業今年狂發債11萬億　高峰已過？

美國企業發債潮未見放慢，據統計機構Dealogic數字顯示，美國高信貸級評企業包括蘋果公司(Apple Inc.)及生化公司Gilead Sciences，第3季發行超過2,670億美元債券，而投資級別以下的企業如Charter Communications 及西方石油(Occidental Petroleum)，亦發債逾1,190億美元，兩個數字均是1995年有統計以來最多。

今年以來，美企已發債逾1.4萬億美元(10.92萬億港元)，其中上半年金額達8,220億美元，亦創出新高。

美企發債大增主要是聯儲局今年3月把利率降至接近零，並承諾首次購入企債以支持經濟，很多企業伺機大舉發債融資以應對疫情的挑戰。

與此同時，追求更高回報的投資者紛紛吸納企債投資工具。據Refinitiv Lipper數字顯示，自4月以來，企債基金已吸資2,730億美元。現時美國10年期債息處於約0.6厘，而投資級別企債較美國債息平均有1.38厘的溢價，雖然低過3月高峰的3.73厘，但仍高於疫前少於1厘的水平。

不過，有分析員估計，隨着企業減少再融資和開始削減債務，未來美企發債活動將會放慢。

事實上，債務再融資活動在第3季已按季減少逾37%，而折扣零售商Target最近宣布回購17.5億美元本身債券。此外，企業在疫情和美國總統大選來臨下，併購行動變得審慎，亦降低發債融資的需要。

美銀證券高評級債券策略主管Hans Mikkelsen稱，企業快將沒有很多發債的理由，該行美國銀行估計，第4季贖回企債將較新發行債券多1,730億美元。

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