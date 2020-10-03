法國央行行長警告政府開支爆升

法國央行行長德加洛周六(3日)在訪問中警告，當地政府應小心控制與疫情無關的開支和債務增加，而提升開支效率的速度更應比疫症爆發前為快。

今年較早前，法國政府為控制疫情而實施封鎖措施，總統馬克龍當時承諾以任何代價支持企業和工人，但當局如維持有關承諾，意味政府開支將會大增。德加洛認為，當疫情好轉，當局「任何代價」救經濟的承諾應變為評估措施「是否值得」，並選擇性地增加開支。

自馬克龍2017年當選總統以來，他一直沒有積極降低政府債務，令法國在減債方面落後德國及其他北歐國家。據法國政府最新預測，當地公共債務佔國內生產總值(GDP)的比率，將由2019年的98%跳升至今年超過117%。

德加洛稱，法國明顯地沒有控制好開支，並認為維持償債能力的信心十分重要，倘投資者失去信心，意味利率將會上升。他稱因應疫情增加債務是合理的，但這些債務亦十分危險，需要留意。

本周較早前，法國財長Bruno Le Maire稱政府首要任務是就業、投資和經濟復甦，今次危機相關的債務是投資，將會被償還。

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