分析員：特朗普染疫或加速美國傾妥刺激經濟方案

美國總統特朗普確診新冠肺炎消息雖然引發市場波動，但一些市場人士認為，這或有助美國國會在下月總統大選前達成新一輪刺激經濟方案的機會，以助經濟復甦。事實上，憧憬刺激措施談判取得進展，美股道指周五(3日)由早段最多瀉433點，變為收市僅跌134點。

美國民主黨的眾議院議長佩洛西周五(3日)表示會繼續與財長姆妞欽磋商刺激方案，她其後更表示優先處理援助航空業。

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli認為，特朗普確診或變成類似「國家危機」的事件，或迫使兩黨攜手促成協議。

投資銀行Evercore ISI分析員Sarah Bianchi在報告中指，特朗普染疫令美國政治環境急劇變化，增加達成刺激協議的機會，讓佩洛西無需太過擔心通過方案對選情的影響。他又相信，今次事件會增加民主黨入主白宮並取得兩院控制權的機會率。

而投資者對民主黨總統候選人拜登當選的憂慮最近顯著降低，部分認為潛在財政刺激措施及較友好的貿易關係將有利美國經濟和市場。加拿大皇家銀行(RBC)最新調查顯示，現時認為拜登當選對美股不利或十分不利的投資者比率，由6月時60%降至41%。

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