郭家耀：中資券商股有留意價值

中證監、人民銀行、國家外匯管理局日前發布《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》，辦法及配套規則修訂主要涉及三大內容：

一是降低准入門檻，便利投資運作。將合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)資格和制度規則合二為一，放寬准入條件，簡化申請文件，縮短審批時限，實施行政許可簡易程序。

二是穩步有序擴大外資投資範圍，新增允許QFII、RQFII投資內地全國中小企業股份轉讓系統掛牌證券、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等，允許外資參與債券回購、證券交易所融資融券、轉融通證券出借交易。

三是加強持續監管。加強跨市場監管、跨境監管和穿透式監管，強化違規懲處，細化具體違規情形適用的監管措施等。

辦法降低准入門檻，便利投資運作，並對投資標的大幅放開，標誌中國資本市場對外開放再跨進一大步。此舉有望拉動海外資本流入，帶動更多中長期資金直接地進入中國市場，進一步提升A股市場結構，促進境內市場與國際接軌，帶動內地金融機構的國際競爭力。

中央對沽空活動的限制意外地放寬，新措施取消只能將股票期貨或期權交易用於對沖目的的限制，並允許QFII投資者向其他投資者借出證券作沽做空。長遠來看，容許更多沽空交易活動將有利中國股票市場的定價和資本配置效率，吸引更多外國機構投資者參與。另一方面，允許QFII投資私募基金將對外資私募基金帶來重要支持，由於成立時間相對較短以及來自內地私募基金的激烈競爭，外資私募基金在當地籌集資金遇到挑戰。措施有助鼓勵更多外國基金經理來中國建立基金管理公司，將有利中國整體資產管理市場發展。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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