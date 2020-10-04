陳樂怡：內房估值仍吸引

港股近日走勢反覆偏軟。此外，由於長假期前夕和港股通因十一長期假期暫停，使大市每日成交金額回落至1,000億港元以下。展望未來，由於美國總統選舉即將舉行，市場短期避險情緒濃厚。再加上螞蟻招股帶來的短期資金套現壓力，港股短線難有太明顯改善，恒指主要支持23,000點。

中央政治局會議將於10月26至29日召開十九屆五中全會，審議2021至2025年規劃建議。投資者將注視今次會議會否為中國長遠發展鋪路。市場亦料內循環發展格局將成為中長期的政策主線，投資者可留意內需或相關股份會否有更多利好及實際扶持措施，以及留意十一長假期期間的整體內需消費情況可否帶來驚喜，板塊具一定炒作概念。另外，包括5G、人工智能、數據中心及雲業務的新經濟行業亦有望成帶動增長的另一引擎，亦值得投資者留意。

內房的債務問題近期再成市場焦點。根據市場數據，於近一個月，房企業的債券融資規模明顯回落，於今年第三季，95家典型房企融資額約3,475億元人民幣，按月下降16.1%。事實上，市場近日有消息傳出，內地有傳監管機構要求大型商業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模，至佔全部新增貸款的最多30%。市場數據顯示，於2019年，房地產貸款全年增加5.71萬億元人民幣，佔同期人民幣各項貸款增量的34%，不過受疫情影響，今年上半年的佔比已下降至約24.7%。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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