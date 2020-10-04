陳鳳珠：港股欠缺方向

港股走勢反覆，暫時仍守住23,000點關口。南向港股通於周二(9月29日)已暫停，要到10月9日才恢復，料在欠缺A股方向及北水的支持下，大市將繼續呈上落市格局。而市場正靜待10月底召開的「五中全會」，屆時將會研究制定「十四五」規劃，主要為國民經濟及社會發展的5年規劃，而今次亦將制定2035年遠景目標，料相關板塊或會逐步吸引資金流入。

內地9月份的官方製造業採購經理指數(PMI)升至51.5，高於市場預期，當中大型、中型、小型企業的PMI均處於50以上，反映製造業呈擴張狀態，預期內地的經濟逐步回穩。不過，市場估計「十四五」規劃中內地經濟增長目標或會下調至5%到5.5%水平，隨着內地的經濟發展已逐漸轉型至由技術升級及創新所推動，經濟增速放緩實屬正常。而「十三五」期間提出的經濟發展目標為2020年國內生產總值(GDP)和城鄉居民人均收入較2010年翻倍，即「十三五」的年均經濟增速為6.5%水平。

另外，人民銀行貨幣政策委員會會議新增「綜合施策推動綜合融資成本明顯下降」、「引導貸款利率繼續下行」等要求，料內地的貨幣政策將更靈活適度，更精準導向，保持市場流動性合理充裕，並注重實現穩增長及防風險的長期均衡狀態。早前中國社科院表示內地的貨幣政策空間仍然充足，亦有足夠儲備應對風險，而目前要持續推動匯率、利率及國債孳息率曲線等金融價格的市場化改革。

而富時羅素早前宣布將中國國債納入富時羅素世界國債指數，暫定於2021年10月生效，隨後1年將會分階段納入。其實，中國於2018年已被列入觀察名單，並改善二手債券市場的流通性，包括發展期貨市場，加強外匯市場結構，容許投資者於銀行間債市及債券通以現貨及遠期外匯交易及對沖，並發展全球結算及託管服務，實行T+3交易等多項改良機制。現時內地債市的市場化發展及國際投資者參與度日增，因此國債有望被納入國際指數。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票)

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