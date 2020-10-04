曜熊理財：全球房產基金具投資機會

未來數月，美國將迎來一次競爭最激烈的總統選舉。無論哪一方輸了，都不會接受選舉結果。這將給美國股市帶來風險，這是在管理資金時考慮的因素之一。

正所謂：有危則有機。全球房產基金迎來近10年來最差業績，不過，今年第二季，股神巴菲特罕見地將看好的房產基金打到了投資上限，短期的經濟封鎖衝擊，正為地產基金帶來投資機會。

促成全球房產基金價格下跌的原因與整個疫情導致的經濟封鎖密切相關。每當疫情反覆時，投資者就會害怕租客未能應付租金。這種非常局面給機構投資者帶來麻煩，因而在投資損失做減值處理。

但全球經濟復甦可能會好於預期，疫情緩解可能比想像要快，更多的人會選擇出門而不是繼續呆在家中，商業地產價值的復甦也可能會快於預期。

另一個利好因素就是全球多國實行零利率，且可能維持多年，全球房產基金類似於債券的性質，可以提供穩定的回報，當無風險投資不能帶來任何回報時，投資者會很樂意選擇回報率更高的低風險產品。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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