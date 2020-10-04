【專家點評】麥嘉嘉：「三道紅線」未谷高內房發美元債成本
2020年10月04日 09:30
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今年初以來，內房企業發行美元債券共達521.37億美元，發行量為去年全年的70.6%，累計按年減少8.77%。8月20日，住建部和人民銀行在北京召開重點房地產企業座談會，會上明確了重點房地產企業資金監測，以及被稱為「三道紅線」的融資管理規則。
從「紅線」監管報道前後，個別房企美元債發行利率的變化上看，新的監管政策並未使得房企發債利率普遍上行，即使觸及兩條「紅線」的中國奧園(03883)，發行利率較新規前反而有所下降。「三條紅線」新規整體來看，目的是約束房企債務擴張速度，對化解房企的債務風險有積極作用。另外，房企的信用風險也並不能簡單看踩了幾條「紅線」來衡量，現金短債比仍然是衡量短期信用風險最重要的指標。
產業債策略方面，資質全面下沉仍需等待企業需求端的改善和經濟基本面的好轉，建議先從基本面較穩健、抗風險能力較強的中高等級民企、中低等級國企開始下沉，行業配置推薦煤炭、有色、化工、地產、機械和建築。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)
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