【專家點評】麥嘉嘉：「三道紅線」未谷高內房發美元債成本

今年初以來，內房企業發行美元債券共達521.37億美元，發行量為去年全年的70.6%，累計按年減少8.77%。8月20日，住建部和人民銀行在北京召開重點房地產企業座談會，會上明確了重點房地產企業資金監測，以及被稱為「三道紅線」的融資管理規則。

產業債策略方面，資質全面下沉仍需等待企業需求端的改善和經濟基本面的好轉，建議先從基本面較穩健、抗風險能力較強的中高等級民企、中低等級國企開始下沉，行業配置推薦煤炭、有色、化工、地產、機械和建築。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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