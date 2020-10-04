【星期一．炒啲乜】特朗普確診！「疫」市下投資點部署？

美國總統特朗普和第一夫人梅拉妮亞確認感染新冠肺炎，市場恐慌情緒蔓延下，風險性資產恐出現嚴重拋售潮，分析更預期美股或向下調整一成，拖累亞洲股市表現。

香港方面，「巨無霸」新股螞蟻集團即將上市，為短期資金帶來套現壓力，加上十一長假期，中國股市將於周五(9日)才復市，在缺乏A股方向及北水支持下，市場觀望氣氛濃厚，分析預期港股將繼續呈上落市格局。

新冠肺炎疫情持續肆虐，投資者「疫」市下應如何突圍？可參考以下專家的財經分析及建議作好準備。

1、【陳鳳珠：港股欠缺方向】

2、【郭家耀：中資券商股有留意價值】

3、【陳樂怡：內房估值仍吸引】

4、【曜熊理財：全球房產基金具投資機會】

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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