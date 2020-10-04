【旅業蕭條】南韓上半年外國遊客按年勁減七成

南韓媒體報道，據韓國國會文化體育觀光委員會所屬議員資料，新冠肺炎疫情影響，今年上半年到訪南韓的外國遊客按年大減74.7%，至213.9萬人。

當中，日本遊客因韓日貿易糾紛去年7月已減少至27.5萬人，疫情之下今年6月進一步減少至500人。

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