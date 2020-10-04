渣打旗下Mox bank月結單檢視恢復正常　CEO向客戶致歉

由渣打銀行(香港)牽頭的虛擬銀行Mox bank，周六(3日)被發現查詢月結單功能出現故障。該行發言人表示，該行的月結單檢視功能已經在周六晚上9時23分恢復正常。客戶現可以查閱9月份月結單；亦已透過Mox App通知客戶。

發言人指，已就有關的問題進行了徹底調查，是次事故只與月結單顯示相關。客戶戶口結餘、交易動態、交易執行及記錄均不受影響。為防止類似事件再次發生，已在後台流程中加強驗証月結單的準確性。

Mox行政總裁顧海今日(4日)致信客戶，解釋查閱月結單功能出現故障的事件，並向客戶致歉。

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