滿名山開放式戶482萬元易手　放盤一周減16萬

利嘉閣霍志豪表示，屯門滿名山滿庭6座中層B室，實用面積約309方呎，開放式設計，望內園景。單位放盤約一個星期，原業主開價498萬元，經議價後減價16萬元或約3.2%，最後以482萬元沽出，實用呎價約15,599元，屬於市價成交。

據悉，原業主於2016年4月，以約401.1萬元購入上述單位，持貨4年，現轉手帳面獲利約80.9萬元，物業升值約20%。

霍補充，滿名山在9月份共錄得3宗二手成交個案。屋苑現時約有96個單位放售，叫價由480萬元起。

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