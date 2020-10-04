家庭客每月1.58萬承租健威花園　低市價10%

香港置業林文奇表示，北角健威花園毗鄰港鐵站，交通方便，生活配套完善，吸引不少租客進駐。同區家庭客斥1.58萬元承租該屋苑一個兩房戶，實用租約34.6元，成交價低市價約一成。

上述租出單位為健威花園B座中層3室，向南望內園池景，兩房間隔，實用面積約456方呎。業主以約1.7萬元放租約5天後即吸引同區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以約1.58萬元租出，實用呎租約34.6元。據悉，新租客為家庭客，心儀單位間隔實用，且附精美裝修，故睇樓3次後決定承租。

資料顯示，業主於2014年7月以約473.8萬元購入上述單位，現享回報約4厘。

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