【全球攬炒】油企減員不斷　雪佛龍分公司擬削25%人力

新冠肺炎疫情和及低油價衝擊，多家油企相繼加入裁員之列，最新包括美國第二大油企雪佛龍(Chevron)的分公司，以及加拿大最大石油和天然氣生產商之一的Suncor Energy。

外媒報道，雪佛龍奈及利亞分公司近日宣布計劃裁員25%人力，以削減成本。報道稱，與尼日利亞國家石油公司有一家合資企業的雪佛龍尼日利亞分公司表示，需要根據當前的商業環境進行調整，以保持競爭力。該公司未有透露會有多少工作崗位受影響，但表示裁員將影響到其所有業務的工人。

雪佛龍尼日利亞分公司續指，目前沒有將工作崗位轉移到海外的計劃，但正在與員工進行磋商。

此外，加拿大的Suncor Energy亦將於未來一年半內削減最多15%的人力。外媒引述該公司員工透露，Suncor Energy行政總裁Mark Little在一個內部會議上宣布重組計劃，指將在未來半年內將削減5%人力，並在此後一年半再減少10至15%人力，預料約有近2,000名員工受影響。

國際能源署(IEA)於9月份下調了今年全球石油需求預測，將今年每日石油需求預測下調至9,170萬桶，意味按年減少840萬桶，較8月份預測收縮810萬桶為多。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020