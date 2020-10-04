太古城4天假期暫錄6宗成交　套三房累減85萬售出

中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城4天假期暫錄6宗成交，平均實用呎價19,153元，其中最新個案為海天閣低層G室，實用面積717方呎，三房連套房間隔，今年4月以1,440萬元叫價放售，在7月下調至1,400萬元，最終進一步減至1,355萬元沽出，累減85萬元，呎價18,898元。

原業主於2007年9月以511萬元買入單位，一直作自住用途，現轉售帳面獲利約844萬元，升值約1.65倍。

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