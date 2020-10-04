宅經濟助攻！傳Deliveroo正與高盛研上市事宜

送餐服務在疫情下需求大增，送餐企業今年急速擴張。外媒報道，英國送餐初創企業戶戶送(Deliveroo)正與高盛探討其IPO的計劃，估值或超過20億英鎊(約200億港元)。

報道引述知情人士透露，預計明年戶戶送將在倫敦進行股票交易。戶戶送拒絕就任命高盛的消息發表評論。

上月有指Deliveroo正初步探討上市可能，與潛在顧問討論公司股份2021年在交易所掛牌。

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