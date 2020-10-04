辦公室將翻新！荷蘭央行已遷移907億黃金資產

外媒報道，荷蘭中央銀行發表聲明表示，已將1.4萬根金條和約1,000箱金幣從阿姆斯特丹總部轉送至附近哈倫(Haarlem)一處保險櫃。

報道指，除了總值100億歐元(約907億港元)的黃金和金幣外，銀行亦押運總值45億歐元鈔票，押運行動保安工作由荷蘭皇家憲兵隊主導。在武裝憲兵和警察護送下，多輛卡車載着現金和金條金幣行駛約20公里，上空可見一架警用直升機護航。

荷蘭央行的阿姆斯特丹辦公室將要翻新，銀行把黃金和鈔票轉送到中部城鎮宰斯特(Zeist)的金庫存放，不過金庫尚未建好。

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