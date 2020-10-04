中美科技戰：內地晶片短缺困境恐蔓延至汽車業

中美科技戰角力升級下，華為及中芯國際等遭受美國制裁，中國晶片短缺情況，恐將蔓延至汽車業。內地媒體報道，內地企業晶片自主率不到10%，車用關鍵系統晶片全部依靠外國企業，包括先進傳感器、車載網絡自動駕駛等。

報道引述研調機構Strategy Analytics數據，全球市佔前十大的汽車半導體企業為美國、歐洲和日本企業，沒有中國廠商。

統計資料顯示，十大車用半導體廠商囊括了約67%市佔率，中國廠商難以在車用晶片領域分一杯羹。即使是全球首20大汽車半導體廠商，仍以歐、美、日企為主，而美國企業已達9家，接近一半，中國只有的一家「安世半導體」，是在收購恩智浦(NXP)標準件業務後設立。若果美國在車用晶片上祭出制裁，中國汽車業將遭受巨大打擊。

美國對華為新制裁措施於9月15日生效不久，中國為應對「斷芯」困境。在國家科技部、工信部共同支持，國家新能源汽車技術創新中心作為國家共性技術創新平台牽頭發起的「中國汽車芯片產業創新戰略聯盟」，同月在北京成立。

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