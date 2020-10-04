中美經貿戰：美農業部長未確定中方會否兌現農產品承諾

中美於今年1月簽署第一階段貿易協議，惟中國對美國的農產品採購進度落後，美國農業部長帕度(Sonny Perdue)日前表示，未能確定中方會否兌現貿易協議所承諾的年度農產品採購數量。

外媒報道，帕度於一座談會上提到中國能否達成貿易協議的話題時，直言不確定中方能否辦到，不過認為中方有努力達成。而中國採購農產品方面，的確出現一些「非農業貿易」的問題。

第一階段貿易協議中，中國承諾今年向美國採購365億美元的農產品，惟今年1至7月中國採購的農產品總額僅86億美元。

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