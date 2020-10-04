全球經貿戰：美專家倡設「數碼貿易區」對抗中國

外國傳媒報道，美國智庫外交關係協會近日發表報告，提倡建立一個民主國家的數碼貿易區，以應對中國。

該組織認為，數碼貿易區建立後，美國企業在中國市場的損失會減少，而中國公司在美國市場會付出代價，至少他們的商品會被徵稅，不能跟數碼貿易區內的競爭者競價。如果中國不改變數碼貿易行為，將被完全禁止進入美國市場。

組織強調，這是(中美)脫鈎的一種策略，民主參與者受到激勵在數碼貿易區內生產商品。 長遠來看，它將創造一種條件，使中國確信必須改變其行為，並認為對美國而言，此項計劃有緊迫性，因為「窗口期很短」，而說服歐盟加入是關鍵，主因是歐洲愈來愈朝着自己的方向發展。10年內，真的會看到歐洲擁有一個跟美國和中國都不同的網路世界，到那時，要將這些重新整合回來將非常困難。因此，現在是集中精力思考如何為此制定道路規則的時侯。

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