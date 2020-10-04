新冠肺炎：置業條件轉變　市中心不再是日本買家首選？

新冠肺炎改變了全球經濟，工作模式亦因而轉變，隨着民眾的工作方式轉向遠程辦公，日本郊區的物業銷售亦得到提振。

日媒報道，有買家認為遠程辦公沒必要住在東京了，因此不少家庭特地從東京、橫濱市，前往神奈川縣鐮倉市、海老名市等JR車站附近睇樓，主要原因是價格較相宜。

報道稱，東京都內總價在4,000萬至5,000萬日圓(約294萬至367萬港元)物業，主要是一些設客廳、飯廳和廚房的單位；不過，在海老名只要4,000多萬日圓就能買到有三間房間的物業。由於海老名到東京市中心車程約1個半小時，當地建案相關負責人指，到市中心不算不方便，且面積大加上環境好，許多睇樓人士都在考慮。

日本房產信息公司Recruit Sumai Company分別在去年12月和今年5月進行調查，結果發現在買樓考慮條件上，重視物業面積的比例增加，重視車站距離遠近的比例減少，反映一定要住在車站附近或市中心的觀念，似乎隨着疫情改變。而東京都內8月住宅發售套數按年減43%，反之，千葉增加296%，神奈川和埼玉亦大幅增加。

此外，獨棟住宅近期較受民眾歡迎。東京圈新建别墅成交量連續3個月增加，8月按年大增36%，主要是不少房源位處郊區，空間寬敞，方便調整空間布局，同時亦可進行居家辦公需求改造。

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