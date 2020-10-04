葵芳閣兩房售567萬元　做價高過三房單位

新冠肺炎疫情有所緩和，部分早前錄得低價買賣的屋苑，價格逐步回復合理水平。中原許偉業表示，葵涌葵芳閣最新一宗兩房成交，做價較對上三房成交更高，屋苑2座高層D室，實用面積397方呎，單位景觀開揚，裝修簡潔，於8月以600萬元開價放售，終減至567萬元成交，呎價14,282元。

他指出，該盤對上一宗三房買賣於9月錄得，單位為3座高層G室，實用面積473方呎，成交價低見550萬元，今次兩房做價較三房還高出17萬元。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020