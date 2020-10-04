港指標甲廈首9個月交投淡靜　買賣按年挫54%

香港新冠肺炎疫情有所緩和，指標甲廈交投略為反彈。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，9月份50大指標甲廈合共錄得8宗買賣，為近4個月以來高位。不過，首9個指標甲廈買賣按年仍跌超過五成。

數據顯示，9月份指標甲廈共錄得8宗買賣個案，較8月份的5宗(修訂數字)略為上升，最新的成交面積約1.79萬平方呎，按月上升約121%。上月買賣個案分布較為平均，面積介乎數百平方呎至數千呎不等，地區則集中於九龍區，當中不乏短線買賣獲利個案，是近期較罕見的情況。

9月份買賣成交主要集中於九龍區，期內共錄得5宗，至於港島及新界區，分別各錄得1宗及2宗買賣。上月港島區的成交來自金鐘力寶中心一個單位，以逾億元易手，是今年分層甲廈罕有錄得逾億元的買賣個案。此外，9月份錄得零成交的甲廈共有44座，較8月份的46座稍為減少。

總計今年首9個月，指標甲廈合共僅錄得52宗買賣，較去年同期的114宗急跌約54%，與商廈市道暢旺時，例如2017年3月單月錄得53宗相比，反映今年以來甲廈交投十分淡靜。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，本港第三波疫情緩和，加上個別業主願意擴大議價空間，令到上月的指標甲廈交投略為增加，但仍然屬於個位數的甚低水平。由於本港經濟前景疲弱，加上政治氣候不明朗，削弱本港的營商環境，令到寫字樓市場表現持續未見突破。

他認為，如果本港稍後可以恢復局部通關，內地資金或會重新投入市場，令到交投有所反彈。他又預計，第四季甲廈租售價跌勢有望開始喘定，如果市場未再出現更多壞消息，租售價料可保持平穩。

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