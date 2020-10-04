ONE HOMANTIN兩房明賺實蝕　3年僅升值6.9萬

何文田ONE HOMANTIN錄明賺實蝕個案，中原伍國俊表示，該盤7座低層D室，實用面積561方呎，兩房間隔，開價1,250萬元，累減125萬元或10%，以1,125萬元成交，呎價20,053元。

據了解，原業主於2017年1月以1,118.1萬元一手入市，持貨3年多帳面僅微賺約6.9萬元，升值只約0.6%，扣除使費損手離場。

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