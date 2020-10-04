新股專輯：螞蟻集團快上市　發行工作保密超嚴謹

世紀新股螞蟻集團上市在即。據外媒引述消息人士報道，是次螞蟻新股發行工作在保密程度「超班」，有別於新股一貫做法，而項目主要承銷商亦被禁止為其競爭對手工作。

報道指出，螞蟻採取多項保密措施，包括罕有地要求牽頭行的銀行家，須個人親自簽署保密協議；將整個承銷工作分拆予幾間投資銀行各自進行；要求參與投資者推介會的潛在投資者，填寫一頁文件解釋對集團的興趣。

一般而言，上市公司在委任承銷商時，均會要求承銷的投行簽署保密協議，但甚少會要求負責項目的投行人士以個人身份簽署有關協議。而各牽頭行通常都會負責整個流程，競爭問題則透過投行內部的「防火牆」(Chinese walls)處理。

報道指，螞蟻將承銷工作分拆予幾家投行各自進行，以致沒有一家安排行能全面了解工作進程，更令一些銀行家和投資者感到沮喪，甚至在市場上造成混亂。例如有部分安排行並不知道是次在港上市不設基礎投資者，令原本已準備好向客戶推銷的投行，要立即轉換另一種配售方式。

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