麗港城海景三房1208萬元售出　高估價7%

儘管經濟前景未明，但市區優質單位依然有價有市。市場消息指出，茶果嶺麗港城23座高層D室，實用面積687方呎，三房間隔，坐向單邊全維港海景，以1,208萬元售出，呎價17,584元。

據滙豐銀行網上資料，上初步估價約1,129萬元，反映是次成交較估價高出79萬元或約7%。

麗港城本月暫錄2宗買賣，目前有約203個買賣放盤，入場價約730萬元。

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