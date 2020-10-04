全球經貿戰：內地手機業多面受敵　三星間接受惠即搶攻

中國手機製造商今年面對了重重衝擊，除了中美貿易戰和中印邊界衝突之外，南韓廠商三星電子更全力出擊，推出售價1萬多日圓(約735港元)廉價機型以至20萬日圓(約1.4萬港元)高端機型，利用這個良機擴大市佔率。

日媒報道，三星電子在發達國家家推出支援5G的高階手機和可摺芒手機等最先進機型；而在新興市場則擴大銷售廉價手機。三星電子的海外手機工廠以越南為中心，在印度和巴西也設有組裝工廠。三星電子之所以能透過銷售廉價手機獲利，是因為該公司自行生產半導體、顯示器、電子零組件等佔手機的大部分成本的部分。

雖然疫情令全球手機市場萎縮，三星電子也不能幸免，但華為等中國競爭對手面臨更強勁的逆風，間接利好三星。華為遭到美國商務部的出口禁令影響，難以採購尖端的軟件、電子零組件和半導體，手機生產大受影響，今後的全球市佔率將大幅萎縮。

中印邊界衝突嚴重影響中國手機製造商。過往，小米和三星電子激烈爭奪印度這個全球第二大手機市場市佔率的龍頭寶座，然而在印度抵制中國產品的風潮擴大下，三星電子坐收漁翁之利。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020