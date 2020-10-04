買家追價入市　海天晉特色戶呎售20984元

中原伍錦基表示，將軍澳海天晉6A座低層連花園特色戶，實用面積635方呎，平台面積115方呎，並設122方呎花園，業主開價1,300萬元放售，最後獲追價至1,332.5萬元成交，呎價20,984元。

原業主於2016年4月以963萬元買入單位，現轉售帳面獲利約369.5萬元，升值約38.4%。

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