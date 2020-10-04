世界變了！油價暴跌 石油巨企被迫減勘探轉向綠色能源

外國傳媒報道，疫情重創石油需求及油價，迫使能源巨企縮減勘探規模，儘管尋找新油田對他們的生計依舊至關重要，但仍必須加強投資綠色能源。

石油經紀商PVM分析師Stephen Brennock表示，由於需求增長前景疲弱、市場環境價格低迷，最大問題在於石油是否仍有利可圖。從最近一波大規模碳氫化合物資產減值來看，答案似乎是否定的。在這種背景下，不預期勘探活動於中期內會出現反彈，石油巨企將被迫加強投資綠色能源，以求生存。

根據研究團體Westwood統計，與疫情前相比，能源業在英國北海水域勘探計劃削減7成，在挪威外海削減3成。

美國石油巨企埃克森美孚(Exxon Mobil)共削了三成勘探計劃，投資額減少100億美元。歐洲對手Eni、英國石油(BP)及Equinor都有類似行動。

根據美國律師事務所Haynes & Boone統計，美國今年有30多家石油勘探和生產公司申請破產。根據能源諮詢機構Rystad Energy估計，如果油價持續在目前每桶40美元左右徘徊，到了2022年可能還會有150家類似的公司消失。

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