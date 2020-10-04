特朗普確診利好美股？大好友︰投資機會來了　因為...

美國總統特朗普感染新冠肺炎，消息拖累美股上周五(2日)應聲重挫。不過有華爾街知名分析師認為，市場毋須太過擔心，股市出現拋售為長期投資者提供了買入的絕佳機會，特朗普確診最終將「對美股有利」。

外媒報道，美股著名「大好友」、諮詢公司Fundstrat聯合創辦人Tom Lee表示，美股上周五的拋售潮是可以理解的，因為特朗普是全球最有權勢的人，在11月美國總統大選前確診，增加了後市的不確定性。

不過，Tom Lee認為，特朗普確診實際上對股市有利，因為他的確診可望遏制那些不戴口罩和不遵循保持社交距離的懷疑論者，有助遏制近期確診病例激增趨勢，或可令確診病例下降。

他相信，確診病例放緩和更多人遵循防疫措施，有助於經濟更快重啟；另方面，假如特朗普能迅速恢復，將成為美國治療方法的成功提供證據，證明美國現在比半年前更好地處理治療問題，有助降低死亡風險。美股還有一個潛在的上升動力，就是美國國會正在討論中的新一輪經濟紓困方案。

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