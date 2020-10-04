【旅業蕭條】漢莎旗下瑞士國際航空擬兩年裁員千人

外媒報道，德國航空業巨頭漢莎航空公司(Lufthansa)旗下瑞士國際航空公司(Swiss International Air Lines)行政總裁Thomas Kluehr於一講話中表示，該公司計劃在未來兩年減少約1,000個職位。

Kluehr表示，該公司將透過凍結人手、兼職模式和提早退休等自然流失的方式減少員工數目。

漢莎航空於6月宣布將大幅裁減2.2萬名全職員工，其中半數在德國。受疫情重創，該公司上季錄得淨虧損15億歐元，按年盈轉虧。

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