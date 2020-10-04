國銀租賃購6架新空客A321 neo飛機再放租

國銀租賃( 01606 )公布，全資附屬公司CDB Aviation Lease Finance DAC(CDBALF)及CDBALF的若干全資附屬公司，與承租人於10月2日訂立一項購買及租回協議。

據此，承租人與空客訂立的原購買合同，向空客購買及交付6架新空客A321 neo飛機。各架飛機將於交付後，通過經營租賃協議由出租人租回予承租人或承租人集團內的聯屬公司。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020