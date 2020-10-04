首控集團遭債券持有人入稟清盤

呈請將於12月23日上午10時正於高等法院進行聆訊。呈請與可換股債券的未償還本金及應計利息合共為8.63億港元有關。

公司正就有關事宜尋求法律意見，並於適當時候就呈請的任何重大發展通知股東及投資者。

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