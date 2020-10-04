李氏大藥廠出售藥品研發公司股權 涉1.86億
2020年10月04日 18:13
東網電視更多新聞短片
李氏大藥廠(00950)公布，出售Zhaoke Ophthalmology部分股權。完成後，公司於Zhaoke Ophthalmology的間接權益將由約50.117%下降至48.539%，Zhaoke Ophthalmology將不再為公司的間接非全資附屬公司
集團估計將因出售事項而錄得收益約1.86億港元。
Zhaoke Ophthalmology目前從事眼科、婦科及皮膚科產品及其他相關藥品研發，以及透過外商獨資企業從事其他相關輔助活動。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！