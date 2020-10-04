中集天達獲母企牽頭財團溢價20%提私有化

中集集團( 000039.SZ )( 02039 )為Sharp Vision的間接控股公司。Expedition Holding則由私募基金Macao QiXin One Belt One Road Investment Fund L.P.間接全資擁有，其普通合夥人為擁有中國國有背景的公司Macao QiXin。

Expedition Holding及Sharp Vision分別按71.56%及28.44%的比例分擔私有化代價。惟若私有化獲通過，中集集團將透過Sharp Vision及CIMC Top GearB.V.持有中集天達合共52.92%。新股東Expedition Holding持股料為17.51%。

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