企展控股折讓19%配股　擬淨籌2128萬元

公司料淨籌2,128萬元，將用作一般營運資金、提升改善公司的專業技術服務能力，以促長期業務發展，並在出現機會時用於進一步投資，但公司尚未物色到具體投資目標。

中巍集團為一間於香港註冊成立的有限公司，主要從事投資控股，認購人之最終實益擁有人為韓麗麗。

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