企展控股折讓19%配股 擬淨籌2128萬元
2020年10月04日 18:21
東網電視更多新聞短片
企展控股(01808)公布，擬向中巍集團(香港)有限公司配售1.26億股新股，佔擴大後已發行股本約16.67%。配售價每股0.168港元，較收市價0.209元折讓約19.62%。
公司料淨籌2,128萬元，將用作一般營運資金、提升改善公司的專業技術服務能力，以促長期業務發展，並在出現機會時用於進一步投資，但公司尚未物色到具體投資目標。
中巍集團為一間於香港註冊成立的有限公司，主要從事投資控股，認購人之最終實益擁有人為韓麗麗。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！