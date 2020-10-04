全球經貿戰：歐盟11月開會　擬統一對中國立場

外國傳媒報道，歐盟擬在今年11月於德國柏林召開特別高峰會，統一對中國的立場。歐洲各國的中國政策最近有走向一致的趨勢，歐盟召開峰會聚焦中國可說相當罕見。

報道指出，歐洲理事會證實，歐盟27國領袖於11月16日召開非正式的高峰會，討論中國政策。

歐洲與中國近來關係緊張，雙方無法完成談判的投資協定、國際減碳談判、新疆及香港問題、台海局勢等，都可能是會議的焦點。

德國是歐盟輪值主席國，其總理默克爾近日表示，安排在11月舉行非正式峰會深入討論中國。她坦言，歐盟對投資協定的期待是互惠，中國的市場障礙仍太高，並警告中方在特定領域如果不願開放市場，歐洲當然也會限制中資進入歐洲。

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