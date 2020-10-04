中秋節長假期市道旺！新地及信置商場人流增逾三成

新地15大商場除apm，還包括大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、尖沙咀新太陽廣場、元朗開心廣場及元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、香港仔利港商場、青衣翠怡商場、美景商場。以及葵涌新葵興廣場、東涌東環及九龍農圃道。

新地代理執行董事馮秀炎表示，今年集團旗下15大商場中秋推廣費與去年相若，但為迎合市場變化，策略轉應為70%資源集中在消費優惠及加強租戶聯乘推廣，比例較以往增加五成。隨著疫情緩和，政府再度放寬一系列防疫措施，不少市民外出消費，市面氣氛回暖。她總結，連續4天假期商場氣氛熱鬧，推出的消費優惠獎賞均極速換罄，商場人流較上月周末平均升逾30%。

該公司副總經理(推廣)李少芬補充，大埔超級城及元朗廣場舉行秋日感謝及高達50%回贈獎賞活動，為顧客帶來掃平貨的機會，顧客消費滿指定金額以低至1元換購小家電等，反應同樣理想，均全部換罄。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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