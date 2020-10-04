十大屋苑4天長假期36宗成交　僅美孚未發市

中原指出，十大屋苑於4天假期共錄36宗成交，期間佔9個屋苑成功發市，唯獨荔枝角美孚新邨未聞交。若單計周六、日，該批屋苑則錄15宗成交，較對上一周略為減少6.3%。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入10月樓市穩步向好，二手交投暢旺，新盤市場熾熱。近期第三波疫情緩和，刺激一、二手市況向上，預計本月樓市將會暢旺。

十大屋苑在4日假期期間，以天水圍嘉湖山莊表現最好，中原伍耀祖表示，該盤4天連假共錄7宗成交，佔5宗屬兩房戶，可見剛性需求龐大，令細單位成交有支持。

市區屋苑以鰂魚涌太古城及茶果嶺麗港城最旺，該行趙鴻運表示，太古城9月共37宗成交，本月承接旺勢，首4天連錄6宗成交，平均實用呎價19,153元。

中原洪金興稱，期內麗港城同錄6宗買賣，其中30座中層C室，實用面積517方呎，兩房間隔，開價800萬元，減至775萬元售出，實用呎價14,990元。

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