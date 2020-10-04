中美科技戰：中芯國際確認遭美出口限制　恐不利經營

針對該出口限制，公司和美國工業與安全局已經展開了初步交流，將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。

公司正在評估該出口限制對公司生產經營活動的影響。基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響。公司將繼續跟進此事項，並將適時發布進一步公告。

公司重申，一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020