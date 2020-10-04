【旅業蕭條】空中巴士：較預期大鑊　裁員恐更多

外國傳媒報道，自疫情爆發以來，對航空業的前景展望就逐漸黯淡，但儘管如此，空中巴士(Airbus)首席營運官Michael Schoellhorn警告，航空業的狀況會更糟糕，這也是為何空巴必須在全球的範圍內最少裁員1.5萬人的原因。

Schoellhorn表示，今年初秋的航空業狀況較空巴在今夏時預期的更差。隨着時間進入初秋，確診病例數依然增加，旅遊限制捲土重來，目前航空業的旅運水平，依然只有疫情之前的一小部分，航空業的前景又更加惡化，也預示航空公司對新飛機的需求再度減弱。

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