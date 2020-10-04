藍光嘉寶服務斥2.13億人幣 購兩物管企90%股權
2020年10月04日 19:58
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藍光嘉寶服務(02606)公布，擬購上海益鎮物業管理及上海華欣物業管理各自90%股權，代價為2.13億元人民幣(約2.42億港元)，將按有關擔保期屆滿的在管面積及收入調整，代價由藍光嘉寶服務內部資源撥付。所購公司合共有126項物業管理及服務項目，建築面積為806萬平方米。
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