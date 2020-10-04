港股前瞻：特朗普或更強硬對付中國　恒指十月睇跌2千點

周一(5日)是港股十月首個交易日，回看過去12次美國總統大選前的10月份上升機會雖較大，惟2008年就重挫兩成，加上今年爆出新冠肺炎疫情，本已令美國總統特朗普一直引以為傲的美國經濟成就「一鋪清袋」，如今連他本人也「中招」，市場更憂慮他老羞成怒下會對中國更強硬，現時看起來於23,000點有支持的恒生指數，隨時被中美角力相關的「十月驚奇」拖低2,000點。

港股美國預託證券(ADR)上周五(2日)表現普遍理想，滙豐控股及騰訊控股分別收報30.8元0及521.04元，較上周三(9月30日)香港收市價高1元及9.54元。若按比例計，相當於恒指周一高開386點。

不過，證券分析員譚朗蔚稱，市場繼續注視特朗普病情，港股本周將持續牛皮，充其量24,500點就會「見頂」，若掉頭向下，跌勢恐怕會來得相當急。就算特朗普沒有染疫，華府打壓中國一直不留情面，港股縱有反彈也不代表轉勢，投資者不宜進取。

城市大學經濟及金融系客座教授羅家聰相信，港股本月首兩、三個星期都會偏淡，染上新冠肺炎的特朗普為提振民望，更有動機加碼以國家安全理由封殺中國企業，以及於台海和南海抗衡中國，畢竟這些都在他的職權範圍內，屆時恒指「試低一兩千點都得」，首個目標是22,500點。

大華繼顯執行董事梁偉源認為，鑑於特朗普於民調繼續落後民主黨總統候選人拜登，他染上新冠肺炎後會有更大動機打壓中國爭取選票，本月加碼「出招」的機會很大，尤其是封殺中國企業。鑑於內地本周休市，市場除了觀望美國總統大選進展外，還受特朗普病情左右，而且巨型新股螞蟻集團會分薄股市資金，港股本月缺乏上升動力。

觀乎特朗普宣稱要就疫情的損失追究中國，市場亦注視華府會否強行吊銷中國所持美國國債作為報復，惟羅家聰及梁偉源均認為此舉太過極端，勢損害美國政府融資的信用。不過，兩人都認為，不論誰主白宮，中美關係在疫情後都難望緩和。

市場注視疫苗進展會否令估值低殘的舊經濟股「翻生」，惟美國國務卿蓬佩奧將於本月12日就要向國會提交報告，提出損害香港自治的非美國籍人士名單，為其後30至60天內辨別出「知情地」與有關人士進行交易的外國金融機構做準備。而在該批金融機構名單出爐後1年內，總統就要決定是否對上榜金融機構祭出至少五項「二級制裁」，選項包括不許美資金融機構向其貸款、不許他們經美國金融機構從事美元結算。

譚朗蔚表示，一眾銀行股基本因素欠佳，估值才會持續低殘，並非市場傳統上所謂的價值型股份。梁偉源亦坦言，比起舊經濟股，新經濟股反而更像是價值型股份，尤其疫情後應用範圍會有望擴大的雲端和電子商貿股份；此外，投資者可選擇持有盈利下跌空間較小、派息穩定的股份，以提高投資組合內的現金流。

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