樓價UPDATES：減價仍不絕 個別劈逾百萬元易手

肺炎疫情仍未平息，樓市前景仍存在隱憂，市場錄得多宗減價沽貨個案，個別減逾百萬港元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●跑馬地名仕花園中層B室，實用面積499方呎，兩房間隔，單位以約1,130萬港元放售，放盤3個月減價約131.2萬元，以約998.8萬元成交，實用呎價20,016元。

●灣仔太源閣低層D室，實用面積346方呎，原則一房改裝成兩房間隔，叫價688萬元放售，近日減價58萬元或約8%，以630萬元成交，實用呎價18,208元。原業主2017年3月以599萬元入市，持貨3年多帳面獲利約31萬元，升值約5%。

●香港仔深灣9號3座中高層C室複式單位，實用面積915方呎，兩房連雙套房間隔，以每月租金55,000元租出，實用呎租60.1元。

●西半山瑧環低層A室，實用面積650方呎，兩房間隔，成交月租38,000元，實用呎價58.5元。

●北角健威花園B座中層3室，實用面積456方呎，兩房間隔，每月叫租約1.7萬元，放租5天即吸引同區客洽詢，最後減租1,200元，以約1.58萬元租出，實用呎租34.6元。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣四小龍屋苑於4日假期錄4宗成交，其中昇悅居8座中層A室，實用面積511方呎，兩房間隔，減價20萬元，成交價900萬元，實用呎價17,613元。

●大角咀港灣豪庭2期7座高層D室，實用面積372方呎，兩房間隔，享維港煙花景致，成交價718萬元，實用呎價19,301元。

●將軍澳峻瀅3座低層B室，實用面積498方呎，兩房間隔，叫價720萬元，減價12萬元，以708萬元沽出，實用呎價14,217元。

●將軍澳海悅豪園2座中高層D室，實用面積432方呎，兩房間隔，6月開始放售，叫價780萬元，累減62萬元，以718萬元易手，實用呎價16,620元。

－－－－－－

新界區

●大埔新峰花園3座高層D室，實用面積883方呎，三房間隔，以950萬元售出，實用呎價10,759元。原業主於2014年9月以698萬元購入單位，持貨6年帳面獲利252萬元，升值36.1%。

●大埔居屋明雅苑明凱閣高層2室，實用面積394方呎，兩房間隔，原開價540萬元，放盤1星期減價20萬元，已補價自由市場成交價520萬元，實用呎價13,198元。

●馬鞍山新港城P座低層6室，實用面積337方呎，兩房間隔，原開價585萬元，累減40萬元，以545萬元售出，實用呎價16,172元。

●沙田第一城52座高層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，叫價560萬元，減價22萬元，以538萬元沽出，實用呎價18,944元。據了解，原業主於2017年1月入市，當時作價418萬元，現轉售帳面獲利120萬元。

●屯門滿名山滿庭6座中層B室，實用面積309方呎，開放式間隔，放盤約一星期，開價498萬元，減價16萬元或約3.2%，以482萬元沽出，實用呎價15,599元。

●荃灣海濱花園6座高層H室，實用面積579方呎，三房間隔，叫價820萬元，減價20萬元，以800萬元成交，實用呎價13,,817元。

●荃灣居屋尚翠苑B座高層7室，實用面積441方呎，兩房間隔，減價20萬元，未補價第二市場售570萬元，實用呎價12,925元。

●屯門翠寧花園6座中層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，開價520萬元，累減34.5萬元，以485.5萬元易手，實用呎價11,265元。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020