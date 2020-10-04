新盤UPDATES：一連4天假期銷售反應不俗
2020年10月04日 20:50
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新盤市場在一連4天假期銷售反應不俗，綜合市場資訊，期間錄約90宗一手成交。
●會地旗下將軍澳樓盤4天沽12伙 套現逾1.43億元
會德豐地產旗下O’East及O’South系列，於4日假期共售出12個單位，包括MALIBU、MONTARA、MARINI、MONTEREY等樓盤，套現逾1.43億。
●明翹匯三房以997萬元售出
佳明集團控股(01271)位於青衣的明翹匯，今日(4日)錄一宗三房成交，單位為1座17樓D室，實用面積586方呎，成交價997萬元，呎價17,014元。
●白石角嘉熙長假期錄4宗成交 呎價均逾2萬元
嘉華國際(00173)大埔白石角嘉熙，在過去4日長假期沽出4伙，呎價介乎20,837至22,351元，其中9座15樓H單位，實用面積248方呎，成交價554.3萬元。同系啟德嘉峯匯期間亦錄3宗兩房成交。
●恆大‧珺瓏灣第2期錄交易未有進展個案
一手住宅物業銷售資訊網顯示，屯門恆大‧珺瓏灣第2期5A座19樓P室，實用面積238方呎，單位於9月以432.4萬元成交，呎價18,168元，惟單位簽訂臨時買賣合約後未有進展。
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