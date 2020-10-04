大片冇得上 英國Cineworld擬關閉英美電影院

疫情持續令不少荷里活電影延遲上映，外電報道，英國最大連鎖電影院營運商Cineworld將關閉英國和美國的電影院，威脅多達5,500個英國職位。

據報，經營Regal電影院和Piturehouse電影院的Cineworld最快周一(5日)宣布關閉所有127間英國電影院，亦計劃關閉所有536家在美國的Regal電影院。Cineworld於疫前全球僱用3.7萬人，包括5,500個英國職位。

Cineworld唯一一家在愛爾蘭的電影院兩周前因當地收緊防疫措施而關閉，看來亦不太可能重開。

按照上述計劃，Cineworld將餘下123家在東歐和以色列的電影院，該公司期望在這些地方較寬鬆的防疫措施和本地電影支持下，可維持電影院開放。

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