國金前瞻：總統健康對股市影響微　刺激方案進展續惹關注

美國總統特朗普確診新冠肺炎雖然引發市場不安，但眾議院議長佩洛西表示，會為航空業提供援助，消息提振航空和旅遊股，亦重燃市場對救市的期盼，美股三大指數上周五(2日)早段顯著受壓後收市跌幅收窄，市場本周繼續關注特朗普的健康和財政刺激方案的進展。

對於十月是傳統股災月，大選年更有「十月驚奇」之說，擅於以史為鑑的CFRA首席投資策略員Sam Stovall形容，這是一個與不確定因素共存的月份，但認為雖然總統的健康問題會引發波動，但最終對市場的影響不足掛齒，回看包括1919年伍德羅‧威爾遜中風等事件，市場都可於一或兩日內復原。

聯儲局主席鮑威爾本周二(6日)在全國商業經濟協會(NABE)發表演說，料會繼續呼籲推出財政政策措施，以助經濟持續復甦。除鮑威爾外，本周亦有多位聯儲局官員發表講話，聯儲局亦會公布上次議息會議紀錄。

道指上周五由盤中最多跌433點，縮至收市僅跌134點，報27,682點；標指由盤中最多跌57點，縮至收市跌32點，報3,348點；科技股則沽壓較重，納指收市挫251點，報11,075點，蘋果公司(Apple Inc.)瀉3.2%，收報113.02美元；Adobe低收4.1%，多隻晶片股均下跌，主因是市場擔心特朗普會更強硬應付中國。

俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數上周五一度漲逾一成，收市升幅縮至3.48%。全周計，道指、標指和納指仍分別升1.87%、1.52%和1.48%。

在避險需求帶動下，美匯指數上周五升0.14%，至93.844點；金價則在獲利盤拖累下跌0.32%，至每安士1,899.84美元，市場仍看好短期表現。

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